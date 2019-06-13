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РФ намагається скомпроментувати Зеленського або підставити українських військових - Клімкін

Київ • УНН

 • 11489 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Російська сторона, зірвавши розведення сил і засобів на Донбасі, намагається або скомпроментувати Президента України напередодні закордонних візитів, або звинуватити українську сторону в порушенні мінських домовленостей - у розведенні сил попри обстріли. Про це під час спільного брифінгу з очільником ОБСЄ, словацьким колегою Мирославом Лайчаком заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

РФ намагається скомпроментувати Зеленського або підставити українських військових - Клімкін

“Ми говорили про те, яким чином російська сторона заважає подальшому розмежуванню. Ви прекрасно розумієте, що зараз відбувається. Ми домовились про розмежування біля Станиці Луганської, але тактика російської сторони дуже зрозуміла і банальна. Вона (російська сторона — ред.) намагається або погіршити позиції української сторони, зокрема президента Зеленського перед візитами в Берлін і Париж, щоб не дозволити, або звинуватити, що розведення відбувається на фоні обстрілів”, — сказав Клімкін.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ вітають ініціативи Леоніда Кучми, озвучені на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську, і закликають усіх учасників переговорів їх підтримати.

Нагадаємо, 5 червня у Мінську домовились, що з 10 червня оголосити режим тиші у Станиці Луганській.

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