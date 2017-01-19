РФ намагається оголошувати в міжнародний розшук громадян, які проживають в Криму - В.Неволя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Російська Федерація намагається оголошувати в міжнародний розшук громадян, які проживають на території окупованого Криму. Про це під час прямої лінії заявив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає кореспондент УНН.
“Протидія РФ розвивається не тільки в політичному, військовому, економічному сегментах, а і в сегменті правоохорони...є в нас проблематика і по окупованій території Криму, і територіях Луганської і Донецької областей. РФ створила там свої підрозділи, які достатньо активно намагаються оголошувати громадян, які проживають на території Криму в міжнародний розшук. Ми намагаємося цим питанням протидіяти”, — зазначив В.Неволя.
Нагадаємо, за словами керівника робочого апарату Українського бюро Інтерполу В.Неволі, Інтерпол залишився єдиним каналом зв’язку з російськими правоохоронцями.
Як повідомляв УНН, минулого року на території РФ встановили місцеперебування 64 осіб, яких розшукувала Україна.