РФ намагається оголошувати в міжнародний розшук громадян, які проживають в Криму - В.Неволя

“Протидія РФ розвивається не тільки в політичному, військовому, економічному сегментах, а і в сегменті правоохорони...є в нас проблематика і по окупованій території Криму, і територіях Луганської і Донецької областей. РФ створила там свої підрозділи, які достатньо активно намагаються оголошувати громадян, які проживають на території Криму в міжнародний розшук. Ми намагаємося цим питанням протидіяти”, — зазначив В.Неволя.

Нагадаємо, за словами керівника робочого апарату Українського бюро Інтерполу В.Неволі, Інтерпол залишився єдиним каналом зв’язку з російськими правоохоронцями.

Як повідомляв УНН, минулого року на території РФ встановили місцеперебування 64 осіб, яких розшукувала Україна.