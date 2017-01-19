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РФ пытается объявлять в международный розыск граждан, проживающих в Крыму - В.Неволя

РФ пытается объявлять в международный розыск граждан, проживающих в Крыму - В.Неволя

Киев • УНН

 • 8214 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Российская Федерация пытается объявлять в международный розыск граждан, проживающих на территории оккупированного Крыма. Об этом во время прямой линии заявил руководитель рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя, передает корреспондент УНН.

"Противодействие РФ развивается не только в политическом, военном, экономическом сегментах, но и в сегменте охраны порядка... есть у нас проблематика и по оккупированной территории Крыма, и территориях Луганской и Донецкой областей. РФ создала там свои подразделения, которые достаточно активно пытаются объявлять граждан, проживающих на территории Крыма в международный розыск. Мы стараемся этим вопросом противодействовать", - отметил В.Неволя.

Напомним, по словам руководителя рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола В.Неволи, Интерпол остался единственным каналом связи с российскими правоохранителями.

Как сообщал УНН, в прошлом году на территории РФ установили местонахождение 64 человек, которых разыскивала Украина.

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