РФ пытается объявлять в международный розыск граждан, проживающих в Крыму - В.Неволя

"Противодействие РФ развивается не только в политическом, военном, экономическом сегментах, но и в сегменте охраны порядка... есть у нас проблематика и по оккупированной территории Крыма, и территориях Луганской и Донецкой областей. РФ создала там свои подразделения, которые достаточно активно пытаются объявлять граждан, проживающих на территории Крыма в международный розыск. Мы стараемся этим вопросом противодействовать", - отметил В.Неволя.

Напомним, по словам руководителя рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола В.Неволи, Интерпол остался единственным каналом связи с российскими правоохранителями.

Как сообщал УНН, в прошлом году на территории РФ установили местонахождение 64 человек, которых разыскивала Украина.