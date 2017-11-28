РФ намагалася незаконно купити в Україні військове обладнання - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили спробу представників російських військово-промислових компаній купити продукцію одного з запорізьких підприємств для потреб оборонного комплексу РФ, передає УНН з посиланням на це прес-службу СБУ.
“Співробітники Служби безпеки України викрили спробу представників російських військово-промислових компаній отримати для потреб оборонного комплексу РФ продукції одного із Запорізьких підприємств”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці встановили розробку російськими спецслужбами нелегального механізму закупок товарів в Україні. Зокрема, оперативники спецслужби задокументували, що у 2016 році через українські комерційні структури, підконтрольні громадянам РФ, організатори планували налагодити постачання до Росії високотехнологічного обладнання вітчизняного виробництва в обхід визначених державою обмежень.
“Ділки збиралися легально придбати товари подвійного призначення на фірми-резиденти та переправити продукцію до країни-агресора. За висновками профільних експертів, обладнання запорізького заводу, зокрема можуть бути використані у військовій промисловості”, — додали у прес-службі.
Також зазначено, що під час обшуків на підприємстві та у фігурантів справи вилучені зразки обладнання подвійного призначення, яке направлено на експертизу.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 111 та 333 Кримінального кодексу України та проводяться першочергові слідчо-оперативні дії.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі затримали групу злочинців, які здійснювали розбійні напади на жителів двох областей.