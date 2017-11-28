РФ пыталась незаконно купить в Украине военное оборудование - СБУ

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку представителей российских военно-промышленных компаний купить продукцию одного из запорожских предприятий для нужд оборонного комплекса РФ, передает УНН со ссылкой на это пресс-службу СБУ.

“Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку представителей российских военно-промышленных компаний получить для нужд оборонного комплекса РФ продукции одного из Запорожских предприятий”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили разработку российскими спецслужбами нелегального механизма закупок товаров в Украине. В частности, оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2016 году через украинские коммерческие структуры, подконтрольные гражданам РФ, организаторы планировали наладить поставки в Россию высокотехнологичного оборудования отечественного производства в обход определенных государством ограничений.

“Дельцы собирались легально приобрести товары двойного назначения на фирмы-резиденты и переправить продукцию в страну-агрессор. По заключению профильных экспертов, оборудование запорожского завода, в частности могут быть использованы в военной промышленности”, — добавили в пресс-службе.

Также отмечено, что во время обысков на предприятии и у фигурантов дела изъяты образцы оборудования двойного назначения, которое направлено на экспертизу.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 111 и 333 Уголовного кодекса Украины и проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНН, в Запорожье задержали группу преступников, совершавших разбойные нападения на жителей двух областей.

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