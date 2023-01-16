рф хоче протягом пів року перехопити ініціативу на полі бою – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що росія хоче перехопити ініціативу та покласти край контрнаступальним успіхам України, передає УНН.
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Аналітики ISW зазначають, що кремль, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних 6 місяців, спрямовану на те, щоб перехопити ініціативу.
В ISW також перерахували невдачі рф у війні проти України.
Зокрема, за останні 11 місяців росія не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні. Російські окупанти не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати здобутки в Харківській області або місто Херсон.
“Російська повітряна та ракетна кампанія, спрямована проти української критичної інфраструктури під керівництвом генерала сергія суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвела до значних оперативних наслідків і не деморалізувала українське суспільство, як це, ймовірно, планував кремль”, — йдеться в повідомленні ISW.
“Зважаючи на те, що путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни”, — зазначають аналітики.
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