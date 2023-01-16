рф хочет в течение полугода перехватить инициативу на поле боя - ISW

Детали

Аналитики ISW отмечают, что кремль, вероятно, готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев, направленную на то, чтобы перехватить инициативу.

В ISW также перечислили неудачи рф в войне против Украины.

В частности, за последние 11 месяцев россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине. Российские оккупанты не смогли захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области или город Херсон.

“Российская воздушная и ракетная кампания, направленная против украинской критической инфраструктуры под руководством генерала сергея суровикина в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным последствиям и не деморализовала украинское общество, как это, вероятно, планировал кремль”, — говорится в сообщении ISW.

“Учитывая то, что путин не отказался от своих захватнических целей, он меняет фундаментальные подходы в ведении войны”, — отмечают аналитики.

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