ISW: партнери та союзники повинні підтримувати Україну до повного розгрому рф на полі бою

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“Заходу потрібно буде допомагати Києву в довгостроковій перспективі, навіть якщо наступ росії у 2023 році провалиться, оскільки кремль все одно готується до тривалої війни”, — кажуть аналітики та додають, що москва не відмовилася від своїх максималістичних цілей, попри колосальні втрати та провали на полі бою.

“Російські військові нібито зберігають право голосу щодо перебігу війни, незважаючи на свої слабкості, й активно створюють умови для проведення великих операцій, оскільки війна вступає в свій другий рік”, — йдеться в повідомленні ISW.

“Держави, які входять до антипутінської коаліції, мають діяти швидко і не зволікати в ухваленні важливих рішень”, — йдеться в повідомленні.

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