Аналітики ISW оцінили ризик вторгнення рф в Україну з території білорусі

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Аналітики ISW наводять заяву командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва від 14 січня про те, що нинішнє співвідношення українських сил, які діють на півночі, є достатнім для стабілізації кордону.

"Наєв додав, що резерви України можуть передислокуватися у відповідь на посилення загрози з боку білорусі", - пишуть аналітики.

Також в ISW наголошують, що Генштаб ЗСУ вкотре повідомив, що станом на 14 січня не помічав формування ударного угруповання російських військ на території білорусі.

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