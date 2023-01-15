Аналітики ISW оцінили ризик вторгнення рф в Україну з території білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що ризик повторного вторгнення рф в Україну з території білорусі оцінюється як низький, але можливий, передає УНН.
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Аналітики ISW наводять заяву командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва від 14 січня про те, що нинішнє співвідношення українських сил, які діють на півночі, є достатнім для стабілізації кордону.
"Наєв додав, що резерви України можуть передислокуватися у відповідь на посилення загрози з боку білорусі", - пишуть аналітики.
Також в ISW наголошують, що Генштаб ЗСУ вкотре повідомив, що станом на 14 січня не помічав формування ударного угруповання російських військ на території білорусі.
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