Аналитики ISW оценили риск вторжения рф в Украину с территории беларуси

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Аналитики ISW приводят заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева от 14 января о том, что нынешнее соотношение украинских сил, действующих на севере, является достаточным для стабилизации границы.

"Наев добавил, что резервы Украины могут передислоцироваться в ответ на усиление угрозы со стороны беларуси", - пишут аналитики.

Также в ISW отмечают, что Генштаб ВСУ в очередной раз сообщил, что по состоянию на 14 января не замечал формирования ударной группировки российских войск на территории беларуси.

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