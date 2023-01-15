Аналитики ISW оценили риск вторжения рф в Украину с территории беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что риск повторного вторжения рф в Украину с территории беларуси оценивается как низкий, но возможный, передает УНН.
Детали
Аналитики ISW приводят заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева от 14 января о том, что нынешнее соотношение украинских сил, действующих на севере, является достаточным для стабилизации границы.
"Наев добавил, что резервы Украины могут передислоцироваться в ответ на усиление угрозы со стороны беларуси", - пишут аналитики.
Также в ISW отмечают, что Генштаб ВСУ в очередной раз сообщил, что по состоянию на 14 января не замечал формирования ударной группировки российских войск на территории беларуси.
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