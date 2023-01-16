ISW: партнеры и союзники должны поддерживать Украину до полного разгрома рф на поле боя

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“Западу нужно будет помогать Киеву в долгосрочной перспективе, даже если наступление россии в 2023 году провалится, поскольку кремль все равно готовится к длительной войне”, — говорят аналитики и добавляют, что москва не отказалась от своих максималистских целей, несмотря на колоссальные потери и провалы на поле боя.

“Российские военные якобы сохраняют право голоса в отношении хода войны, несмотря на свои слабости, и активно создают условия для проведения крупных операций, поскольку война вступает в свой второй год”, — говорится в сообщении ISW.

“Государства, которые входят в антипутинскую коалицию, должны действовать быстро и не медлить в принятии важных решений”, — говорится в сообщении.

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