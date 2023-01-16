ISW: партнеры и союзники должны поддерживать Украину до полного разгрома рф на поле боя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что партнеры и союзники должны продолжить оказывать поддержку, чтобы Украина могла полностью разгромить оккупантов на поле боя, передает УНН.
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“Западу нужно будет помогать Киеву в долгосрочной перспективе, даже если наступление россии в 2023 году провалится, поскольку кремль все равно готовится к длительной войне”, — говорят аналитики и добавляют, что москва не отказалась от своих максималистских целей, несмотря на колоссальные потери и провалы на поле боя.
“Российские военные якобы сохраняют право голоса в отношении хода войны, несмотря на свои слабости, и активно создают условия для проведения крупных операций, поскольку война вступает в свой второй год”, — говорится в сообщении ISW.
“Государства, которые входят в антипутинскую коалицию, должны действовать быстро и не медлить в принятии важных решений”, — говорится в сообщении.
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