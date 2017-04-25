РФ готова повернутися до кооперації з Україною щодо військово-технічного співробітництва - В.Путін

"Ми були змушені зайнятися імпортозаміщенням і, відверто кажучи, це пішло нам на користь з технологічної точки зору, тому що за цей час - з грудня 2014 року і по сьогоднішній день - нами створена фактично нова наукова галузь і нова галузь виробництва", - сказав В.Путін.

За його словами, в результаті графік будівництва військових кораблів буде зміщений не на 2 роки, як передбачалося раніше, а приблизно на півтора.

В.Путін також сказав, що Росія готова повернутися до кооперації з Україною із військово-технічного співробітництва, якщо умови для цього будуть створені.

"Ми готові будемо при можливості, яка від нас не залежить, повернутися до кооперації з нашими партнерами і в цих сферах, важливо тільки, щоб були створені для цього відповідні умови", - сказав він.

Нагадаємо, у травні 2015 року уряд України розірвав угоду про військово-технічну співпрацю з РФ.