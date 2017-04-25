РФ готова вернуться к кооперации с Украиной по военно-техническому сотрудничеству - В.Путин

“Мы были вынуждены заняться импортозамещением и, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения, потому что за это время — с декабря 2014 года и по сегодняшний день — нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства”, — сказал В. Путин.

По его словам, в результате график строительства военных кораблей будет смещен не на 2 года, как предполагалось ранее, а примерно на полтора.

В.Путин также сказал, что Россия готова вернуться к кооперации с Украиной по военно-техническому сотрудничеству, если условия для этого будут созданы.

“Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах, важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия”, — сказал он.