рф досі відмовляється забирати турбіну для "Північного потоку-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Устаткування для російського газопроводу "Північний потік-1" готове до відправки, але в росії перешкоджають цьому, чіпляючись до документів. Про це повідомило видання DW із посиланням на представника Siemens Energy, передає УНН.
Деталі
Газова турбіна для російського газопроводу "Північний потік-1" готова до використання і, як і раніше, перебуває в опечатаному стані в німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур.
За словами представника компанії Siemens Energy, жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей не спостерігається, росія продовжує чіплятися до документів та висувати безглузді вимоги.
Контекст
Російський концерн "Газпром" у червні скоротив постачання газу "Північним потоком-1", зіславшись на відсутність турбіни, яка разом з іншим обладнанням створює тиск для прокачування палива. Ця турбіна в червні була відремонтована в Канаді і з середини липня перебуває в Німеччині, чекаючи на відправку до рф. "Газпром" скаржиться на відсутність інформації про проведений ремонт, Siemens Energy відкидає ці претензії.
Газова турбіна для трубопроводу «Північний потік-1» готова до використання, технічних причин скорочення поставок газу немає, зазначав канцлер ФРН Олаф Шольц. рф може її отримати, якщо надасть необхідну інформацію для її транспортування.