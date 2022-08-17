Детали

Газовая турбина для российского газопровода "Северный поток-1" готова к использованию и по-прежнему находится в опечатанном состоянии в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

По словам представителя компании Siemens Energy, никаких сдвигов в урегулировании разногласий не наблюдается, россия продолжает придираться к документам и выдвигать нелепые требования.

Контекст

Российский концерн "Газпром" в июне сократил снабжение газа "Северным потоком-1", сославшись на отсутствие турбины, которая вместе с другим оборудованием создает давление для прокачки топлива. Эта турбина в июне была отремонтирована в Канаде и с середины июля находится в Германии, ожидая отправки в рф. "Газпром" жалуется на отсутствие информации о проведенном ремонте, Siemens Energy отвергает эти претензии.

Газовая турбина для трубопровода «Северный поток-1» готова к использованию, техническим причинам сокращения поставок газа нет, отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц. рф может ее получить, если предоставит необходимую информацию для ее транспортировки.