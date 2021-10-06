Результативний дабл-дабл українки допоміг БК "Фенербахче" перемогти на старті Євроліги

Деталі

За гру “Фенербахче” не віддав господаркам майданчику жодної чверті, у підсумку здобувши розгромну звитягу — 69:89.

Найкращою гравчинею матчу стала українка Аліна Ягупова. Наша захисниця провела на паркеті майже 37 хвилин. За цей час Ягупова оформила дабл-дабл із 29 очок та 11 передач (двоочкові 6/10, триочкові 5/10). Також в активі Аліни 5 підбирань (РЕ 21).

У наступному матчі Євроліги, який відбудеться 13 жовтня, “Фенербахче” вдома зіграє із французьким “Ланди”.

Що передувало цьому

Ягупова стала триразовою чемпіонкою Туреччини.