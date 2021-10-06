Результативний дабл-дабл українки допоміг БК "Фенербахче" перемогти на старті Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У матчі першого туру групового етапу жіночої Євроліги з баскетболу "Фенербахче" впевнено переграли суперника по національному чемпіонату – "Галатасарай", передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Деталі
За гру “Фенербахче” не віддав господаркам майданчику жодної чверті, у підсумку здобувши розгромну звитягу — 69:89.
Найкращою гравчинею матчу стала українка Аліна Ягупова. Наша захисниця провела на паркеті майже 37 хвилин. За цей час Ягупова оформила дабл-дабл із 29 очок та 11 передач (двоочкові 6/10, триочкові 5/10). Також в активі Аліни 5 підбирань (РЕ 21).
У наступному матчі Євроліги, який відбудеться 13 жовтня, “Фенербахче” вдома зіграє із французьким “Ланди”.
Що передувало цьому
Ягупова стала триразовою чемпіонкою Туреччини.