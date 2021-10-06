Результативный дабл-дабл украинки помог БК "Фенербахче" победить на старте Евролиги
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В матче первого тура группового этапа женской Евролиги по баскетболу "Фенербахче" уверенно переиграли соперника по национальному чемпионату - "Галатасарай", передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
За игру “Фенербахче” не отдал хозяйкам площадки ни четверти, в итоге получив крупную победу — 69:89.
Лучшей участницей матча стала украинка Алина Ягупова. Наша защитница провела на паркете почти 37 минут. За это время Ягупова оформила дабл-дабл из 29 очков и 11 передач (двухочковые 6/10, трехочковые 5/10). Также в активе Алины 5 подборов (РЭ 21).
В следующем матче Евролиги, который состоится 13 октября, “Фенербахче” дома сыграет с французским “Ланды”.
Что предшествовало этому
Ягупова стала трехкратной чемпионкой Турции.