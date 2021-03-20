Результативна гра українця допомогла “Вашингтону” обіграти лідера НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Український центровий Олексій Лень допоміг “Вашингтон Візардс” вийти переможцем із протистояння з лідером Західної конференції “Ютою Джаз”, передає кореспондент УНН.
Деталі
Вийшовши в старті, українець отримав 18 хвилин ігрового часу, за які встиг відзначитися 9 очками (3/5 двоочкових, 3/4 штрафних), 6 підбираннями в захисті і 1 передачею при 2 втратах і 3 фолах. Наш земляк зумів відзначитися кількома кидками з-під кільця у боротьбі із центровим збірної Франції Руді Гобером, який є дворазовим володарем титулу “найкращий оборонний гравець сезону НБА”.
Варто відзначити, що “Вашингтон” йде на 13-му місці на Сході, маючи 15 перемог в 40 матчах регулярного чемпіонату.
Варто нагадати
У попередній грі Лень оформив перший дабл-дабл в сезоні НБА.