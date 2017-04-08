Результативна гра О.Леня допомогла "Фініксу" обіграти БК "Оклахома-Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. “Фінікс Санс” українського центрового Олексія Леня розгромив “Оклахома-Сіті Тандер” в матчі регулярного чемпіонату НБА, інформує УНН з посиланням на сайт клубу з Аризони.
Зустріч відбулася на “Токінг Стік Різото Арені” в Фініксі і завершилася з рахунком 120:99 на користь господарів.
Український “бігмен” вийшов у стартовому складі господарів, але не зумів дограти матч до кінця через перебір персональних зауважень (6 фолів). Попри фоли наш співвітчизник за 21:13 хвилини набрав 9 очок (3/9 двоочкові, 3/4 штрафні), 10 підбирань, а також 1 підбирання, 1 передачу і 1 блок-шот.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став захисник Девін Букер з “Фініксу” — 37 пунктів.
Зауважимо, що завдяки цій перемозі “Санс” перервали серію з 13 поразок — 23 виграші та 57 поразок у сезоні.