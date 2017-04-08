Результативная игра О.Леня помогла "Финиксу" обыграть БК "Оклахома-Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. “Финикс Санс” украинского центрового Алексея Леня разгромил “Оклахома-Сити Тандер” в матче регулярного чемпионата НБА, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба из Аризоны.
Встреча состоялась на “Токинг Сток Ризотто Арене” в Финиксе и завершилась со счетом 120: 99 в пользу хозяев.
Украинский “бигмен” вышел в стартовом составе хозяев, но не сумел доиграть матч до конца из-за перебора персональных замечаний (6 фолов). Несмотря на фолы наш соотечественник за 21:13 минуты набрал 9 очков (3/9 двухочковые, 3/4 штрафные), 10 подборов, а также 1 подбор, 1 передачу и 1 блок-шот.
Самым результативным игроком поединка стал защитник Девин Букер с “Финиксу” — 37 пунктов.
Заметим, что благодаря этой победе “Санс” прервали серию из 13 поражений — 23 выигрыше и 57 поражений в сезоне.