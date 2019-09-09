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Результатів експертизи у справі Берії та Сталіна ще немає - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Інформації про результати історично-правової експертизи у кримінальному провадженні за підозрою Йосипа Сталіна та Лаврентія Берії у злочинній депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР у 1944 році, наразі немає. Про це журналісту УНН повідомила речниця прокуратури Криму Катерина Діденко.

“Нараз ні, оскільки ті центри, які проводять експертизи вони дуже завантажені, тому наразі жодної інформації вони нам не надали”, — сказала Діденко, відповідаючи на питання, чи є результати історично-правової експертизи у справі Йосипа Сталіна та Лаврентія Берії.

За її словами, історично-правова експертиза ще не завершена.

Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим продовжує досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Йосипа Сталіна та Лаврентія Берії у злочинній депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР у 1944 році.

Як повідомляв УНН, у травні 2017 року прокуратура АР Крим підготувала підозру у злочині депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР 1944 року Йосипу Сталіну та Лаврентію Берії. Зокрема, їм склали підозри за ч.1 ст. 442 (геноцид) ККУ.

У справі щодо депортації кримсько-татарського та інших народів з території АР Крим у 1944 році потерпілими встановлено 250 сімей.

Українські Національні Новини

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