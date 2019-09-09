Результатів експертизи у справі Берії та Сталіна ще немає - прокуратура

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Інформації про результати історично-правової експертизи у кримінальному провадженні за підозрою Йосипа Сталіна та Лаврентія Берії у злочинній депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР у 1944 році, наразі немає. Про це журналісту УНН повідомила речниця прокуратури Криму Катерина Діденко.