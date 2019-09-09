Результатов экспертизы по делу Берии и Сталина ещё нет - прокуратура

"Еще нет, поскольку те центры, которые проводят экспертизы они очень загружены, поэтому пока никакой информации они нам не предоставили", - сказала Диденко, отвечая на вопрос, есть ли результаты историко-правовой экспертизы по делу Иосифа Сталина и Лаврентия Берии.

По ее словам, историческо-правовая экспертиза еще не завершена.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Иосифа Сталина и Лаврентия Берии в преступной депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР в 1944 году.

Как сообщал УНН, в мае 2017 года прокуратура АР Крым подготовила подозрение в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР 1944 Иосифу Сталину и Лаврентию Берии. В частности, им составили подозрения по ч.1 ст. 442 (геноцид) УК.

По делу о депортации крымско-татарского и других народов с территории АР Крым в 1944 году потерпевшими установлено 250 семей.