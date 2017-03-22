Результати конкурсу на суддів Верховного суду оголосять до 1 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів планує до кінця травня оголосити перші результати конкурсного відбору на посади суддів оновленого Верховного суду, документи стосовно рекомендованих кандидатів потім будуть передані до Вищої ради правосуддя на затвердження. Про це розповів сьогодні журналістам голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков, передає кореспондент УНН.
"Я хотів би, що ми оголосили переможців до кінця травня. Мова йде про перші 120 вакансій, які були запропоновані на конкурсі. Але я можу сказати, що не обов'язково буде 120 переможців, це може бути і менше. В усякому разі не може бути менше, ніж 65", - сказав він.
С.Козьяков уточнив, що згідно з законом з 65 суддів може розпочатися робота оновленого Верховного суду.
За словами голови ВККС, після оголошення переможців конкурсу на посади суддів нового Верховного суду документи передадуть до Вищої ради правосуддя, яка прийме остаточне рішення. Потім Президент підпише укази.
Нагадаємо, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков в ході засідання Ради з питань судової реформи заявив, що через декілька тижнів конкурс по відбору 120 фахівців до складу Верховного суду України буде завершений.