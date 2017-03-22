Результаты конкурса на судей Верховного суда объявят до 1 июня

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей планирует до конца мая объявить первые результаты конкурсного отбора на должности судей обновленного Верховного суда, документы по рекомендуемым кандидатам затем будут переданы в Высший совет правосудия на утверждение. Об этом рассказал сегодня журналистам глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы, чтобы мы объявили победителей до конца мая. Речь идет о первых 120 вакансиях, которые были предложены на конкурсе. Но я могу сказать, что не обязательно будет 120 победителей, это может быть и меньше. Во всяком случае может быть меньше, чем 65", - сказал он.

С.Козьяков уточнил, что по закону 65 судей нужно, чтобы началась работа обновленного Верховного суда.

По словам главы ВККС, после объявления победителей конкурса на должности судей нового Верховного суда документы передадут в Высший совет правосудия, который примет окончательное решение. Затем Президент подпишет указы.

Напомним, глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков в ходе заседания Совета по вопросам судебной реформы заявил, что через несколько недель конкурс по отбору 120 специалистов в состав Верховного суда Украины будет завершен.

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