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Результат експертизи: 80% сміття у річці Тиса має румунське походження

Київ • УНН

 • 70388 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. 80% сміття, що потрапило до Угорщини по річці Тиса, має румунське походження згідно з результатами експертизи, проведеної робочою групою, до якої увійшли представники правоохоронних та природоохоронних органів України та Угорщини. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає УНН.

Результат експертизи: 80% сміття у річці Тиса має румунське походження

Цитата

“Те, що наша країна продукує лише п’яту частину всіх відходів, що засмічують Тису, абсолютно не знімає з нас відповідальності за налагодження системи поводження з відходами. Це розробка Схем санітарного очищення населених пунктів, що передбачає налагодження системи збирання та утилізації сміття, це розвиток інфраструктури для переробки відходів — сортувальних ліній, сміттєспалювальних заводів тощо”, — зазначив Мальований.

Він підкреслив, що важливе значення має налагодження моніторингу стану річок.

Додамо

“Один із кроків для впровадження такої системи спостереження невдовзі буде прийнятий! Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса здійснює розробку документації для створення відеосистеми, що проводитиме моніторинг стану річки на українсько-угорському кордоні. Впровадження такого спостереження дозволить вчасно виявляти сміттєві затори та вживати заходів для їх усунення до того, як вони потраплять на територію сусідньої країни”, — розповів Мальований.

Що було раніше

У липні минулого року Президент Угорщини Янош Адер звернувся з листом до Президента України Володимира Зеленського, в якому повідомив про велику кількість відходів, які надходять в річку Тиса. Адер попросив Зеленського використати свій вплив, щоб зупинити забруднення.

Пізніше того ж місяця, голова державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив, що під час зустрічі української та угорської сторін було узгоджено заходи, спрямовані зупинити засмічення закарпатських річок і потраплянням відходів до річки Тиса з України в Угорщину.

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