Резонансна ДТП у Харкові: сьогодні суд продовжить допитувати свідків
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Київському районному суді міста Харкова сьогодні відбудеться чергове засідання у справі резонансної ДТП, що сталася у місті у жовтні минулого року, передає УНН.
На цей раз суд продовжить допитувати свідків аварії, яких у справі 15.
Нагадаємо, що суддя вже допитав всіх потерпілих, одного зі свідків та обвинувачену – водійку автомобіля Lexus Олену Зайцеву, яка визнала свою провину. А от водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов із дачею показів поки не поспішає.
Зайцеву та Дронова обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, кривава ДТП сталася у Харкові 18 жовтня минулого року. Тоді у центрі міста зіткнулися два автомобілі і один з них викинуло на пішоходів. Внаслідок аварії на місці загинуло 5 людей, ще одна дівчина згодом померла у лікарні.