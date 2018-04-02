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Резонансна ДТП у Харкові: сьогодні суд продовжить допитувати свідків

Резонансна ДТП у Харкові: сьогодні суд продовжить допитувати свідків

Київ • УНН

 • 8038 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Київському районному суді міста Харкова сьогодні відбудеться чергове засідання у справі резонансної ДТП, що сталася у місті у жовтні минулого року, передає УНН.

На цей раз суд продовжить допитувати свідків аварії, яких у справі 15.

Нагадаємо, що суддя вже допитав всіх потерпілих, одного зі свідків та обвинувачену – водійку автомобіля Lexus Олену Зайцеву, яка визнала свою провину. А от водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов із дачею показів поки не поспішає.

Зайцеву та Дронова обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, кривава ДТП сталася у Харкові 18 жовтня минулого року. Тоді у центрі міста зіткнулися два автомобілі і один з них викинуло на пішоходів. Внаслідок аварії на місці загинуло 5 людей, ще одна дівчина згодом померла у лікарні.

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