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Резонансное ДТП в Харькове: сегодня суд продолжит допрашивать свидетелей

Резонансное ДТП в Харькове: сегодня суд продолжит допрашивать свидетелей

Киев  •  УНН

 • 8037 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киевском районном суде города Харькова сегодня состоится очередное заседание по делу резонансного ДТП, произошедшего в городе в октябре прошлого года, передает УНН.

На этот раз суд продолжит допрашивать свидетелей аварии, которых в деле 15 человек.

Напомним, что судья уже допросил всех пострадавших, одного из свидетелей и обвиняемого – водителя автомобиля Lexus Елену Зайцеву, которая признала свою вину. А вот водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов с дачей показаний пока не спешит.

Зайцеву и Дронова обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.З ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, кровавое ДТП произошло в Харькове 18 октября прошлого года. Тогда в центре города столкнулись два автомобиля и один из них выбросило на пешеходов. В результате аварии на месте погибли 5 человек, еще одна девушка впоследствии скончалась в больнице.

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