Резонансна ДТП у Харкові: судові дебати продовжаться 12 лютого

"У судовому засіданні оголошується перерва до завтра, 12 лютого, 14:00", - оглосив суддя.

Як повідомляв УНН, 6 лютого суд перейшов до дебатів. Суд вже заслухав позицію сторони обвинувачення. Прокуратура попросила призначити Зайцевій та Дронову максимальне покарання - 10 років позбавлення волі. За словами прокурорів, пом'якшуючою обставиною для Зайцевої є щире каяття і часткова виплата компенсації деяким потерпілим.

У свою чергу потерпілі заявили, що не вірять у розкаяння Зайцевої.

Раніше суд продовжив обвинуваченим строк утримання під вартою до 4 квітня.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.