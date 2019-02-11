Резонансное ДТП в Харькове: судебные дебаты продолжатся 12 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Киевский райсуд Харькова продолжит дебаты в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП, передает корреспондент УНН.
"В судебном заседании объявляется перерыв до завтра, 12 февраля, 14:00", - огласил судья.
Как сообщал УНН, 6 февраля суд перешел к дебатам. Суд уже заслушал позицию стороны обвинения. Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы. По словам прокуроров, смягчающим обстоятельством для Зайцевой есть искреннее раскаяние и частичная выплата компенсации некоторым пострадавшим.
В свою очередь потерпевшие заявили, что не верят в раскаяние Зайцевой.
Ранее суд продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 4 апреля.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.