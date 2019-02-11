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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 69525 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 93479 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133173 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132168 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130836 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125559 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 162454 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117874 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141465 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145302 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Резонансное ДТП в Харькове: судебные дебаты продолжатся 12 февраля

Резонансное ДТП в Харькове: судебные дебаты продолжатся 12 февраля

Киев  •  УНН

 • 12656 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Киевский райсуд Харькова продолжит дебаты в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП, передает корреспондент УНН.

"В судебном заседании объявляется перерыв до завтра, 12 февраля, 14:00", - огласил судья.

Как сообщал УНН, 6 февраля суд перешел к дебатам. Суд уже заслушал позицию стороны обвинения. Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы. По словам прокуроров, смягчающим обстоятельством для Зайцевой есть искреннее раскаяние и частичная выплата компенсации некоторым пострадавшим.

В свою очередь потерпевшие заявили, что не верят в раскаяние Зайцевой.

Ранее суд продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 4 апреля.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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