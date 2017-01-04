Резолюцію про скасування Obamacare представив республіканський сенатор

Республіканці, як зазначається, діють рішуче в спробах скасувати дію закону про дану реформу. При цьому М.Енці представив бюджетну резолюцію, яка вимагає меншої кількості голосів в сенаті для прийняття.

“Ці інструкції надані комітетам, щоб спростити процес негайного вжиття заходів щодо скасування (цього закону), а також з метою відправити законопроект на стіл нового президента якомога швидше,” — повідомили в офісі республіканця.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама заявив, що готовий першим підтримати реформу охорони здоров’я, яка буде запропонована його наступником Дональдом Трампом, якщо вона виявиться кращою за ту, що була впроваджена його адміністрацією.