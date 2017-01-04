Резолюцию об отмене Obamacare представил республиканский сенатор
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Член бюджетного комитета сената США республиканец Майк Энке представил резолюцию об отмене реформы здравоохранения Obamacare, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Республиканцы, как отмечается, действуют решительно в попытках отменить действие закона о данной реформе. При этом М.Энке представил бюджетную резолюцию, требующую меньшего количества голосов в сенате для принятия.
"Эти инструкции предоставлены комитетам, чтобы упростить процесс немедленного принятия мер по отмене (этого закона), а также с целью отправить законопроект на стол нового президента как можно скорее", - сообщили в офисе республиканца.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама заявил, что готов первым поддержать реформу здравоохранения, которая будет предложена его преемником Дональдом Трампом, если она окажется лучше той, что была внедрена администрацией.