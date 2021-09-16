Резолюція Європарламенту щодо Росії: Україна надала свою оцінку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна позитивно оцінює доповідь Європейського парламенту про майбутнє відносин Європейського Союзу з Російською Федерацією. Про це на брифінгу у четвер сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Були опубліковані результати голосування за доповідь Європейського парламенту про майбутнє відносин Європейського Союзу з Російською Федерацією. Документ гарний, Україна його оцінює позитивно, тому я вітаю ухвалення Європейським парламентом доповіді щодо політичних відносин між ЄС та Росією”, — сказав Кулеба.
Деталі
Зі слів міністра, дуже важливо, що одним з головних підходів, які визначив Європейський парламент щодо відносин з Росією, є неможливість повернення до нормальної співпраці, що називається “business as usual”, допоки Росія не припинить агресивну політику та гібридну війну проти Європейського Союзу, країн "Східного партнерства", до якого належить і Україна, а територіальна цілісність України, Молдови та Грузії не будуть відновлені в межах міжнародно визнаних кордонів.
“Європейський парламент рекомендує Європейському Союзу готуватись до подальшого розширення санкцій проти Росії. Зокрема у цьому зв’язку згадується і діяльність Росії, пов’язана з "Північним потоком - 2”, — зазначив він.
Дипломат також підкреслив важливість того, що Європерламент почув Україну і не залишив непоміченими нещодавні брутальні арешти окупаційною владою в Криму, а також підтримав “Кримську платформу”.
Контекст
16 вересня Європейський парламент ухвалив документ, що закликає ЄС не визнавати парламент Росії, якщо майбутні парламентські вибори в країні будуть визнані фальсифікованими. У доповіді по Росії країну називають “застійною авторитарною клептократією”.