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Резніков зустрівся з міністром оборони Кіпру: обговорили ситуацію на українському фронті

Резніков зустрівся з міністром оборони Кіпру: обговорили ситуацію на українському фронті

Київ • УНН

 • 832272 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков в рамках робочого візиту до Республіки Кіпр зустрівся зі своїм колегою Міхалісом Георгалласом, пише УНН з посиланням на Twitter Резнікова.

Цитата

“В гостях у Республіці Кіпр. Чудова зустріч з моїм колегою Міхалісом Георгалласом. Надав актуальну інформацію про ситуацію на полі бою. Вдячні Республіці Кіпр за рішучу підтримку нашої територіальної цілісності, допомогу в оборонній (тренінги, в т.ч. курс з розмінування) та гуманітарній сферах”, – написав Резніков.

Доповнення

На початку січня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив поточні безпекові виклики та посилення санкційного тиску на рф з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом.

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