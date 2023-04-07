Резников встретился с министром обороны Кипра: обсудили ситуацию на украинском фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках рабочего визита в Республику Кипр встретился со своим коллегой Михалисом Георгалласом, пишет УНН со ссылкой на Twitter Резникова.
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“В гостях у Республики Кипр. Замечательная встреча с моим коллегой Михалисом Георгалласом. Предоставил актуальную информацию о ситуации на поле боя. Благодарны Республике Кипр за решительную поддержку нашей территориальной целостности, помощь в оборонной (тренинги, в т.ч. курс по разминированию) и гуманитарной сферах”, – написал Резников.
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В начале января Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил текущие вызовы безопасности и усиление санкционного давления на рф с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.