Резніков розповів, як будуть залучати інвесторів на Донбас

Восени минулого року Резніков зустрічався з заступником держсекретаря США попередньої каденції Стівеном Біганом, який до цього був віцепрезидентом Ford Motor Company.

Цитата

“Ми з ним спілкувалися, я йому розповів про наші прагнення з економічного розвитку, про економічне диво, яке, я вірю, ми зробимо. І я запитав: „Пане Бігане, ось ви людина з бізнесу, а що б вас, як американського бізнесмена, могло привабити, щоб ви й такі, як ви, прийшли з інвестиціями до нас?“ Він відразу говорить: „У мене три питання до тебе буде. Перше — це інфраструктура, друге — це ринок праці (тобто робочі руки, хто буде працювати на підприємствах) і третє — це ринок збуту. Ось якщо ти мені даєш відповіді на всі питання, вважай, що отримав мій позитив”, — згадує міністр.

Резніков наголосив, що трудовий потенціал в Донецькій та Луганській областях є, бо тут живуть “люди, які звикли працювати, це висококваліфіковані фахівці”.

“Я вже не кажу про 400 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають тільки на території Донецької та Луганської областей. З 1,5 млн переселенців 400 тис. живе там. Тобто це люди, які перетнули лінію зіткнення, бігли від війни й залишилися. Вони хочуть працювати, їм потрібна робота. Тобто щодо ринку праці питань немає”, — пояснив віцепрем’єр.

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Деталі

Ринок збуту для підприємств інвесторів він бачить у країнах Європейського Союзу.

“Не треба будувати в Китаї завод, щоб потім під час пандемії коронавірусу хапатися за голову і говорити: маски не можемо привезти, ШВЛ не можемо привезти та інше... Європейці й інший світ зрозуміли, що будувати заводи в Китаї — далеко виявляється. Ми говоримо: будь ласка, будуйте у нас. У нас трудові ресурси є, інфраструктура є”, — сказав Олексій Резніков.

Як приклад розвитку інфраструктури він навів активне будівництво доріг в Донецькій та Луганській областях, причому доріг високої якості.

“Всі європейські гості, які приїжджають, говорять „вау“. Торік відбувся візит в Україну президента Швейцарії Симонетти Соммаруги (разом з президентом Володимиром Зеленським вони відвідували й Донбас, — ред.). Я теж був у складі української делегації. Пані президент вийшла на ці дороги, на цю підсвітку і каже: ну це не гірше, ніж у Швейцарії”, — навів приклад міністр.

Він зазначив, що залишилася тільки одна задача інфраструктурного характеру — побудувати або відкрити аеропорт в Донецькій або Луганській області. Зараз створена спеціальна робоча група, яка аналізує найкраще місце розташування аеропорту, перш за все, з точки зору безпеки. Також вивчають досвід інших країн.

“Ми зараз аналізуємо, як це влаштовано в інших містах світу, де теж напружена військова ситуація. Наприклад, як заходять на посадку літаки в Ізраїлі або в Багдаді. Ми вивчаємо цей досвід, дивимося на нашу ситуацію і шукаємо рішення. Може, перевозити хоча б не карго-вантажі, а менші обсяги. Хоча б створити умови для малої моторної авіації, що відразу б пожвавило потік — як вантажний, так і пасажирський, туристичний”, — резюмував Резніков.

Доповнення

Останній часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що вздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.

Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді, як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.