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Резников рассказал, как будут привлекать инвесторов на Донбасс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Для привлечения инвесторов для развития подконтрольной Украины части Донбасса нужны три условия: инфраструктура, рынок сбыта и трудовые ресурсы. Практически все они уже выполнены. Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает УНН.

Осенью прошлого года Резников встречался с заместителем госсекретаря США предыдущей каденции Стивеном Биганом, который до этого был вице-президентом Ford Motor Company.

Цитата

“Мы с ним общались, я ему рассказал о наших стремлениях по экономическому развитию, об экономическом чуде, которое, я верю, мы сделаем. И я спросил: “Господин Биган, вот вы человек из бизнеса, а что бы вас, как американского бизнесмена, могло привлечь, чтобы вы и такие, как вы, пришли с инвестициями к нам?” Он сразу говорит: “У меня три вопроса к тебе будет. Первое — это инфраструктура, второе — это рынок труда (т.е. рабочие руки, кто будет работать на предприятиях) и третье — это рынок сбыта. Вот если ты мне даешь ответы на все вопросы, считай, что получил мой позитив”, — вспоминает министр.

Резников отметил, что трудовой потенциал у Донецкой и Луганской областях есть, потому что здесь живут “люди, которые привыкли работать, это высококвалифицированные специалисты”.

“Я уже не говорю про 400 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих только на территории Донецкой и Луганской областей. Из 1,5 млн переселенцев 400 тыс. живет там. То есть это люди, которые пересекли линию соприкосновения, бежали от войны и остались. Они хотят работать, им нужна работа. То есть по рынку труда вопросов нет”, — пояснил вицепремьер.

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Детали

Рынок сбыта для предприятий инвесторов он видит в странах Европейского Союза.

“Не надо строить в Китае завод, чтобы потом во время пандемии коронавируса хвататься за голову и говорить: маски не можем привезти, ИВЛ не можем привезти и другое ... Европейцы и мир поняли, что строить заводы в Китае — далеко находится. Мы говорим: пожалуйста, стройте у нас. У нас трудовые ресурсы есть, инфраструктура есть”, — сказал Алексей Резников.

В качестве примера развития инфраструктуры он привел активное строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, причем дорог высокого качества.

“Все европейские гости, которые приезжают, говорят „вау“. В прошлом году состоялся визит в Украину президента Швейцарии Соммаруга (вместе с президентом Владимиром Зеленским они посещали и Донбасс, — ред.). Я тоже был в составе украинской делегации. Госпожа президент вышла на эти дороги, на эту подсветку и говорит: ну это не хуже, чем в Швейцарии”, — привел пример министр.

Он отметил, что осталась только одна задача инфраструктурного характера — построить или открыть аэропорт в Донецкой или Луганской области. Сейчас создана специальная рабочая группа, которая анализирует лучшее место расположения аэропорта, прежде всего, с точки зрения безопасности. Также изучают опыт других стран.

“Мы сейчас анализируем, как это устроено в других городах мира, где тоже напряженная военная ситуация. Например, как заходят на посадку самолеты в Израиле или в Багдаде. Мы изучаем этот опыт, смотрим на нашу ситуацию и ищем решение. Может, перевозить хотя бы не карго-грузы, а меньшие объемы. Хотя бы создать условия для малой моторной авиации, сразу бы оживило поток — как грузовой, так и пассажирский, туристический”, — резюмировал Резников.

Дополнение

Последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу, как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

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