Резніков про резонанс навколо зимових курток: нижче 80-ти доларів ніхто не пропонував

ukru
29 березня, 17:57 • 272653 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 363249 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301887 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336952 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301903 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220475 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205139 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164674 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535820 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175514 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79806 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83955 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51351 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53928 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56932 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392993 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535820 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569291 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566320 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466176 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205293 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 363249 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175315 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166210 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137108 перегляди
Актуальне
Резніков про резонанс навколо зимових курток: нижче 80-ти доларів ніхто не пропонував

Резніков про резонанс навколо зимових курток: нижче 80-ти доларів ніхто не пропонував

Київ • УНН

 • 561827 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міноборони закупило зимові, а не літні куртки й цін по 30 доларів за турецьку куртку восени 2022 року не було. Про під час спілкування з журналістами заявив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи резонанс навколо закупівлі форми для військовослужбовців, передає УНН.

Цитата

«Остання резонансна подія, яка триває останні півтора тижні, – це питання, чи купляло Міністерство оборони, як було сказано в одному дописі одного журналіста-розслідувача, що купили літні куртки втричі дешевше, а потім шляхом операції палички Гаррі Поттера вони перетворилися на зимові. Це неправда… Як мінімум, відрізняється зимова форма від літньої. Поставка 180 тис. одиниць з яких 45 тис. знаходяться на складах і, відповідно, 135 знаходяться у військовослужбовців ЗСУ і це було зроблено минулої осені й зимою», - розповів Резніков.

Деталі

Він зазначив, що відповідно всю зиму українські захисники та захисниці провоювали в цьому зимовому одязі без жодних нарікань.

«Якби літня форма була вдягнута зимою, ми б з вами про це почули. 140 тис. душ напевне б про це сказали. Тому на сьогодні це неправда. Не існує жодного контракту, коли ми б перетворили літнє на зимове. Це неможливо, тому що командування Сил логістики не прийняло б у нас. Не існує на сьогодні ціни, як в деяких дописах вказано 29 чи 30 доларів за зимову куртку. Середня ціна гуляє від 80 до 120 доларів», - зазначив Резніков.

Міністр зауважив, що ніхто з журналістів не просив Міноборони прокоментувати дивні інвойси, які були наведені в розслідуванні одного з журналістів-розслідувачів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усі контракти на постачання форми для військових у 2023 році укладені з українськими виробниками – Резніков

«Хочу акцентувати, що контракти були укладені у вересні 2022 року, проплати відбулися у вересні 2022 року і поставки почали відбуватися. Дивний інвойс, який наводять із ціною нібито у 29 чи 30 доларів турецькою мовою, датований 9 грудня – я просто подивився, що там було в публікації, - коли поставки вже відбулися. Пропозиція цієї компанії була 83 чи 85 доларів, як було вказано в контракті. Жодної пропозиції від жодного виробника не існувало ніколи нижче 80-ти доларів, якщо йдеться про повноцінну зимову курточку з капюшоном, без капюшона, якщо не помиляюся, трохи дешевше. Колись хтось демонструє допис з OLX – ну, вибачайте, можна, напевно, купити за тисячу гривень і «Луї Вітон» - питання, що там знаходитися (насправді – ред.)», - розповів Резніков.

Він заявив, що у нього немає жодного сумніву, що перевірка підтвердить його слова.

Він запевнив, що Міноборони відкрите для правоохоронних органів, вони можуть перевірити усі поставки 1 млн 180 тис. одиниць зимового одягу.

Окрім того, міністр розповів, яка була потреба в зимових куртках.

«1 млн 180 була загальна потреба. Оформлено 21 липня 2022 року. 610 тис. поставили українські резиденти, і 580 тис. поставили не українські резиденти. Тобто це третина від іноземних, але від загального обсягу десь 11-12%», - сказав Резніков.

Нагадаємо

Нещодавно в ЗМІ з’явилося розслідування про те, що Міноборони закупило в турецької фірми Vector avia hava araçlari зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки, за даними розслідування, зросла втричі. В розслідуванні також заявляють, що куртки насправді не зимові, а літні.

Розповів про це і журналіст Михайло Ткач. За його інформацією до оборудки причетний нардеп Геннадій Касай.

23 серпня 2023 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, головою якого є Анастасія Радіна. Приводом для засідання стали публікації у ЗМІ, зокрема, щодо закупівлі у вересні 2022 року нібито літньої військової форми замість зимової і за начебто завищеною ціною.

У Міноборони всі обвинувачення відкидають.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,808.04