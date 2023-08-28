Резніков про резонанс навколо зимових курток: нижче 80-ти доларів ніхто не пропонував

Цитата

«Остання резонансна подія, яка триває останні півтора тижні, – це питання, чи купляло Міністерство оборони, як було сказано в одному дописі одного журналіста-розслідувача, що купили літні куртки втричі дешевше, а потім шляхом операції палички Гаррі Поттера вони перетворилися на зимові. Це неправда… Як мінімум, відрізняється зимова форма від літньої. Поставка 180 тис. одиниць з яких 45 тис. знаходяться на складах і, відповідно, 135 знаходяться у військовослужбовців ЗСУ і це було зроблено минулої осені й зимою», - розповів Резніков.

Деталі

Він зазначив, що відповідно всю зиму українські захисники та захисниці провоювали в цьому зимовому одязі без жодних нарікань.

«Якби літня форма була вдягнута зимою, ми б з вами про це почули. 140 тис. душ напевне б про це сказали. Тому на сьогодні це неправда. Не існує жодного контракту, коли ми б перетворили літнє на зимове. Це неможливо, тому що командування Сил логістики не прийняло б у нас. Не існує на сьогодні ціни, як в деяких дописах вказано 29 чи 30 доларів за зимову куртку. Середня ціна гуляє від 80 до 120 доларів», - зазначив Резніков.

Міністр зауважив, що ніхто з журналістів не просив Міноборони прокоментувати дивні інвойси, які були наведені в розслідуванні одного з журналістів-розслідувачів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усі контракти на постачання форми для військових у 2023 році укладені з українськими виробниками – Резніков

«Хочу акцентувати, що контракти були укладені у вересні 2022 року, проплати відбулися у вересні 2022 року і поставки почали відбуватися. Дивний інвойс, який наводять із ціною нібито у 29 чи 30 доларів турецькою мовою, датований 9 грудня – я просто подивився, що там було в публікації, - коли поставки вже відбулися. Пропозиція цієї компанії була 83 чи 85 доларів, як було вказано в контракті. Жодної пропозиції від жодного виробника не існувало ніколи нижче 80-ти доларів, якщо йдеться про повноцінну зимову курточку з капюшоном, без капюшона, якщо не помиляюся, трохи дешевше. Колись хтось демонструє допис з OLX – ну, вибачайте, можна, напевно, купити за тисячу гривень і «Луї Вітон» - питання, що там знаходитися (насправді – ред.)», - розповів Резніков.

Він заявив, що у нього немає жодного сумніву, що перевірка підтвердить його слова.

Він запевнив, що Міноборони відкрите для правоохоронних органів, вони можуть перевірити усі поставки 1 млн 180 тис. одиниць зимового одягу.

Окрім того, міністр розповів, яка була потреба в зимових куртках.

«1 млн 180 була загальна потреба. Оформлено 21 липня 2022 року. 610 тис. поставили українські резиденти, і 580 тис. поставили не українські резиденти. Тобто це третина від іноземних, але від загального обсягу десь 11-12%», - сказав Резніков.

Нагадаємо

Нещодавно в ЗМІ з’явилося розслідування про те, що Міноборони закупило в турецької фірми Vector avia hava araçlari зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки, за даними розслідування, зросла втричі. В розслідуванні також заявляють, що куртки насправді не зимові, а літні.

Розповів про це і журналіст Михайло Ткач. За його інформацією до оборудки причетний нардеп Геннадій Касай.

23 серпня 2023 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, головою якого є Анастасія Радіна. Приводом для засідання стали публікації у ЗМІ, зокрема, щодо закупівлі у вересні 2022 року нібито літньої військової форми замість зимової і за начебто завищеною ціною.

У Міноборони всі обвинувачення відкидають.