Резников о резонансе вокруг зимних курток: ниже 80-ти долларов никто не предлагал

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«Последнее резонансное событие, которое длится последние полторы недели, – это вопрос, покупало ли Министерство обороны, как было сказано в одном посте одного журналиста-расследователя, что купили летние куртки втрое дешевле, а потом путем операции палочки Гарри Поттера они превратились в зимние. Это неправда… Как минимум, отличается зимняя форма от летней. Поставка 180 тыс. единиц из которых 45 тыс. находятся на складах и, соответственно, 135 находятся у военнослужащих ВСУ и это было сделано прошлой осенью и зимой», - рассказал Резников.

Детали

Он отметил, что соответственно всю зиму украинские защитники и защитницы провоевали в этой зимней одежде без всяких нареканий.

«Если бы летняя форма была надета зимой, мы бы с вами об этом услышали. 140 тыс. душ наверняка бы об этом сказали. Поэтому на сегодня это неправда. Не существует ни одного контракта, когда мы бы превратили летнее в зимнее. Это невозможно, потому что командование Сил логистики не приняло бы у нас. Не существует на сегодня цены, как в некоторых сообщениях указано 29 или 30 долларов за зимнюю куртку. Средняя цена гуляет от 80 до 120 долларов», - отметил Резников.

Министр отметил, что никто из журналистов не просил Минобороны прокомментировать странные инвойсы, которые были приведены в расследовании одного из журналистов-расследователей.

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«Хочу акцентировать, что контракты были заключены в сентябре 2022 года, проплаты состоялись в сентябре 2022 года и поставки начали происходить. Странный инвойс, который приводят с ценой якобы в 29 или 30 долларов на турецком языке, датированный 9 декабря – я просто посмотрел, что там было в публикации, - когда поставки уже состоялись. Предложение этой компании было 83 или 85 долларов, как было указано в контракте. Ни одного предложения ни от одного производителя не существовало никогда ниже 80-ти долларов, если речь идет о полноценной зимней курточке с капюшоном, без капюшона, если не ошибаюсь, немного дешевле. Когда кто-то демонстрирует сообщение с OLX – ну, извините, можно, наверное, купить за тысячу гривен и «Луи Витон» - вопрос, что там находиться (на самом деле – ред.)», - рассказал Резников.

Он заявил, что у него нет никакого сомнения, что проверка подтвердит его слова.

Он заверил, что Минобороны открыто для правоохранительных органов, они могут проверить все поставки 1 млн 180 тыс. единиц зимней одежды.

Кроме того, министр рассказал, какая была потребность в зимних куртках.

«1 млн 180 была общая потребность. Оформлено 21 июля 2022 года. 610 тыс. поставили украинские резиденты, и 580 тыс. поставили не украинские резиденты. То есть это треть от иностранных, но от общего объема где-то 11-12%», - сказал Резников.

Напомним

Недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток во время доставки, по данным расследования, выросла втрое. В расследовании также заявляют, что куртки на самом деле не зимние, а летние.

Рассказал об этом и журналист Михаил Ткач. По его информации к сделке причастен нардеп Геннадий Касай.

23 августа 2023 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, председателем которого является Анастасия Радина. Поводом для заседания стали публикации в СМИ, в частности, по закупке в сентябре 2022 года якобы летней военной формы вместо зимней и по якобы завышенной цене.

В Минобороны все обвинения отвергают.