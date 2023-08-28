Резников о резонансе вокруг зимних курток: ниже 80-ти долларов никто не предлагал

ukru
15:57 • 38970 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 86756 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 98905 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 80137 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 79001 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107471 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130081 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 164698 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 196149 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137140 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 37160 просмотра
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 28520 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 104836 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 98511 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 84002 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 164698 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 196149 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 138990 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 145688 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 182344 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 22514 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 84015 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118608 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154459 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161430 просмотра
Актуальное
Резников о резонансе вокруг зимних курток: ниже 80-ти долларов никто не предлагал

Резников о резонансе вокруг зимних курток: ниже 80-ти долларов никто не предлагал

Киев • УНН

 • 561826 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Минобороны закупило зимние, а не летние куртки и цен по 30 долларов за турецкую куртку осенью 2022 года не было. Об этом во время общения с журналистами заявил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя резонанс вокруг закупки формы для военнослужащих, передает УНН.

Цитата

«Последнее резонансное событие, которое длится последние полторы недели, – это вопрос, покупало ли Министерство обороны, как было сказано в одном посте одного журналиста-расследователя, что купили летние куртки втрое дешевле, а потом путем операции палочки Гарри Поттера они превратились в зимние. Это неправда… Как минимум, отличается зимняя форма от летней. Поставка 180 тыс. единиц из которых 45 тыс. находятся на складах и, соответственно, 135 находятся у военнослужащих ВСУ и это было сделано прошлой осенью и зимой», - рассказал Резников.

Детали

Он отметил, что соответственно всю зиму украинские защитники и защитницы провоевали в этой зимней одежде без всяких нареканий.

«Если бы летняя форма была надета зимой, мы бы с вами об этом услышали. 140 тыс. душ наверняка бы об этом сказали. Поэтому на сегодня это неправда. Не существует ни одного контракта, когда мы бы превратили летнее в зимнее. Это невозможно, потому что командование Сил логистики не приняло бы у нас. Не существует на сегодня цены, как в некоторых сообщениях указано 29 или 30 долларов за зимнюю куртку. Средняя цена гуляет от 80 до 120 долларов», - отметил Резников.

Министр отметил, что никто из журналистов не просил Минобороны прокомментировать странные инвойсы, которые были приведены в расследовании одного из журналистов-расследователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все контракты на поставку формы для военных в 2023 году заключены с украинскими производителями – Резников

«Хочу акцентировать, что контракты были заключены в сентябре 2022 года, проплаты состоялись в сентябре 2022 года и поставки начали происходить. Странный инвойс, который приводят с ценой якобы в 29 или 30 долларов на турецком языке, датированный 9 декабря – я просто посмотрел, что там было в публикации, - когда поставки уже состоялись. Предложение этой компании было 83 или 85 долларов, как было указано в контракте. Ни одного предложения ни от одного производителя не существовало никогда ниже 80-ти долларов, если речь идет о полноценной зимней курточке с капюшоном, без капюшона, если не ошибаюсь, немного дешевле. Когда кто-то демонстрирует сообщение с OLX – ну, извините, можно, наверное, купить за тысячу гривен и «Луи Витон» - вопрос, что там находиться (на самом деле – ред.)», - рассказал Резников.

Он заявил, что у него нет никакого сомнения, что проверка подтвердит его слова.

Он заверил, что Минобороны открыто для правоохранительных органов, они могут проверить все поставки 1 млн 180 тыс. единиц зимней одежды.

Кроме того, министр рассказал, какая была потребность в зимних куртках.

«1 млн 180 была общая потребность. Оформлено 21 июля 2022 года. 610 тыс. поставили украинские резиденты, и 580 тыс. поставили не украинские резиденты. То есть это треть от иностранных, но от общего объема где-то 11-12%», - сказал Резников.

Напомним

Недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток во время доставки, по данным расследования, выросла втрое. В расследовании также заявляют, что куртки на самом деле не зимние, а летние.

Рассказал об этом и журналист Михаил Ткач. По его информации к сделке причастен нардеп Геннадий Касай.

23 августа 2023 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, председателем которого является Анастасия Радина. Поводом для заседания стали публикации в СМИ, в частности, по закупке в сентябре 2022 года якобы летней военной формы вместо зимней и по якобы завышенной цене.

В Минобороны все обвинения отвергают.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы