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Резніков про фронт: цього року українці отримають хороші новини

Київ • УНН

 • 116647 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Цього року українці отримають хороші новини щодо ситуації на фронті, проте, коли закінчиться війна, складно сказати. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Військовому телебаченню, передає УНН.

Резніков про фронт: цього року українці отримають хороші новини

Цитата

«Я обізнаний оптиміст або добре проінформований оптиміст, тому я маю певні позитивні надії, що цього року будуть хороші, приємні новини для всього українського суспільства та всього світу. Людям важливо побачити перемогу», - сказав Резніков.

Деталі

На запитання, коли можна очікувати якоїсь розв'язки, чи війна на роки, Резніков відповів: «Мені важко говорити на роки, на рік, на місяці, тому що це все одно будуть тільки мої припущення».

«Дуже багато факторів, які приведуть нас до перемоги. Ми точно до неї прийдемо. Питання: коли і якої ціною. Звісно при наявності у нас волі, бажання, готовності захищати себе та вміння нам потрібні ще інші види ресурсу – це зброя, патрони, гроші для фінансування держави та багато іншого. Тому ми сьогодні маємо шанси перемогти швидше та дешевше з точки зору українських втрат завдяки партнерському альянсу», - зазначив міністр.

Доповнення

Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що у війні росії проти України вже розпочався переломний момент.

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