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Резников о фронте: в этом году украинцы получат хорошие новости

Киев • УНН

 • 116647 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В этом году украинцы получат хорошие новости о ситуации на фронте, однако, когда закончится война, сложно сказать. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Военному телевидению, передает УНН.

Резников о фронте: в этом году украинцы получат хорошие новости

Цитата

«Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный оптимист, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и всего мира. Людям важно увидеть победу», – сказал Резников.

Детали

На вопрос, когда можно ожидать какой-то развязки, или война на годы, Резников ответил: «Мне трудно говорить на годы, на год, на месяцы, потому что это все равно будут только мои предположения».

«Очень много факторов, которые приведут нас к победе. Мы точно к ней придем. Вопрос: когда и какой ценой. Конечно, при наличии у нас воли, желания, готовности защищать себя и умения нам нужны еще другие виды ресурса – это оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многое другое. Поэтому у нас сегодня есть шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения украинских потерь благодаря партнерскому альянсу», - отметил министр.

Дополнение

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что в войне рф против Украины уже начался переломный момент.

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