Резніков призначив керівника агентства з ресурсного забезпечення ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков призначив військовослужбовця Арсена Жумаділова керівником агентства. Про це міністр повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.
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Агентство має запрацювати восени і займатиметься закупівлею амуніції, харчування, пального та інших ресурсних речей, які необхідні для забезпечення військових. Аналогічне агентство вже ефективно працює в сфері закупівлі зброї та військової техніки.
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“Сьогодні підписав наказ після всіх погоджень на призначення цієї людини на це агентство. Його звати Арсен Жумаділов. Він колись займався медичними закупівлями у Міністерстві охорони здоров’я. Досвід у нього є. Довіра до нього є. Експертиза у нього є. Тому я переконаний, що ми й по цьому напрямку будемо рахуватися досить ефективно”, — повідомив Резніков.
Пошуки керівника агентства тривали доволі довго, адже це мала бути гідна людина.
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“І знайшов людину, яка має досить солідний досвід. Військовослужбовець Збройних сил, станом на сьогодні. Ми з ним проговорили, він запропонував план. Як він це бачить формування і навіть деякі змінити до статуту, формування наглядової ради”, — пояснив міністр.
Наразі, за словами Резнікова, з Жумаділовим вже погоджено план роботи і восени агенство має розпочати роботу.
“Десь, напевно, у вересні або жовтні перші закупівлі вже в інтересах Збройних сил буде проводити це агентство”, — уточнив міністр.
Додамо
Арсен Жумаділов свого часу був першим обраним на конкурсі керівником ДП “Медичні закупівлі України”.