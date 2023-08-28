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Резніков призначив керівника агентства з ресурсного забезпечення ЗСУ

Резніков призначив керівника агентства з ресурсного забезпечення ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков призначив військовослужбовця Арсена Жумаділова керівником агентства. Про це міністр повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.

Деталі

Агентство має запрацювати восени і займатиметься закупівлею амуніції, харчування, пального та інших ресурсних речей, які необхідні для забезпечення військових. Аналогічне агентство вже ефективно працює в сфері закупівлі зброї та військової техніки.

Цитата

“Сьогодні підписав наказ після всіх погоджень на призначення цієї людини на це агентство. Його звати Арсен Жумаділов. Він колись займався медичними закупівлями у Міністерстві охорони здоров’я. Досвід у нього є. Довіра до нього є. Експертиза у нього є. Тому я переконаний, що ми й по цьому напрямку будемо рахуватися досить ефективно”, — повідомив Резніков.

Пошуки керівника агентства тривали доволі довго, адже це мала бути гідна людина.

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“І знайшов людину, яка має досить солідний досвід. Військовослужбовець Збройних сил, станом на сьогодні. Ми з ним проговорили, він запропонував план. Як він це бачить формування і навіть деякі змінити до статуту, формування наглядової ради”, — пояснив міністр.

Наразі, за словами Резнікова, з Жумаділовим вже погоджено план роботи і восени агенство має розпочати роботу.

“Десь, напевно, у вересні або жовтні перші закупівлі вже в інтересах Збройних сил буде проводити це агентство”, — уточнив міністр.

Додамо

Арсен Жумаділов свого часу був першим обраним на конкурсі керівником ДП “Медичні закупівлі України”.

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