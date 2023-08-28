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Резников назначил руководителя агентства по ресурсному обеспечению ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Министр обороны Алексей Резников назначил военнослужащего Арсена Жумадилова руководителем агентства. Об этом министр сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

Детали

Агентство должно заработать осенью и будет заниматься закупкой амуниции, питания, топлива и других ресурсных вещей, которые необходимы для обеспечения военных. Аналогичное агентство уже эффективно работает в сфере закупки оружия и военной техники.

Цитата

“Сегодня подписал приказ после всех согласований на назначение этого человека на это агентство. Его зовут Арсен Жумадилов. Он когда-то занимался медицинскими закупками в Министерстве здравоохранения. Опыт у него есть. Доверие к нему есть. Экспертиза у него есть. Поэтому я убежден, что мы и по этому направлению будем считаться достаточно эффективно”, — сообщил Резников.

Поиски руководителя агентства продолжались довольно долго, ведь это должен был быть достойный человек.

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“И нашел человека, который имеет достаточно солидный опыт. Военнослужащий Вооруженных сил, по состоянию на сегодня. Мы с им проговорили, он предложил план. Как он это видит формирование и даже некоторые изменения в устав, формирование наблюдательного совета”, — объяснил министр.

Сейчас, по словам Резникова, с Жумадиловым уже согласован план работы и осенью агентство должно начать работу.

“Где-то, наверное, в сентябре или октябре первые закупки уже в интересах Вооруженных сил будет проводить это агентство”, — уточнил министр.

Добавим

Арсен Жумадилов в свое время был первым избранным на конкурсе руководителем ГП “Медицинские закупки Украины”.

Украинские Национальные Новости

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