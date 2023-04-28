Резніков: Президент рекомендував Залужному відправляти військкомів із тилу на фронт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський рекомендував Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти військкомів із центрів комплектацій на фронт, а на їхні місця ставити військовослужбовців, які отримали поранення. Про це на пресконференції повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
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«Є одна із простих рекомендацій Президента України. Він дав серйозну рекомендацію головнокомандувачу Валерію Залужному - переважну більшість воєнкомів, які давно сидять у центрах комплектацій, відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А на їх місце скеровувати військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», - сказав Резніков.
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Він зазначив, що центрами комплектування та соціальної підтримки опікується нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
«Він цим займається системно. Реформа центрів комплектації давно вже на часі. Тому ми разом з Міністерством цифрової трансформації розвиваємо проєкт “Оберіг”», - сказав Резніков.
Міністр уточнив, що проєкт передбачає оцифрування всіх документів, які накопичились: багато документів буде підтягуватись автоматично, наприклад, про одруження.
«Якщо ви одружились і не повідомили про це як військовозобов’язаний центр комплектації, то ви порушник закону. Я думаю, що 90% хлопців порушники закону. Система дуже проста - Мін’юст дані дав, і все буде підтягуватись автоматично», - пояснив Резніков, додавши, що таким чином буде зменшено навантаження на центри комплектування і вирішиться кадрове рішення.
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