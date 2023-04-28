Куди піти служити: в Military Media Center пояснили структуру та основні завдання Сил оборони України

Деталі

До основних видів військ Збройних Сил України належать: Сухопутні війська, Військово-морські сили, Повітряні сили. До окремих родів можна віднести: Сили спеціальних операцій, Десантно-штурмові війська, Сили територіальної оборони.

Перший вид військ - це Сухопутні війська.

Їх призначення:

● відбивають удари сухопутних угруповань противника;

● утримують зайняті території, райони, рубежі.

До Сухопутних військ України належать такі оперативні командування:

● Оперативне командування "Схід"

● Оперативне командування “Південь”

● Оперативне командування "Північ"

● Оперативне командування “Захід”

Роди військ Сухопутних військ ЗСУ:

● Танкові і механізовані війська

● Артилерія, ракетні війська

● Армійська авіація

● Аеромобільні війська

Другий вид військ - це Повітряні Сили.

Їх призначення:

● охороняють повітряний простір держави;

● вражають з повітря об'єкти противника;

● підтримують з неба свої війська (сили);

● здійснюють висадку повітряних десантів;

● прикривають важливі державні об’єкти, угруповання своїх військ від повітряного нападу;

● ведуть повітряну розвідку;

● транспортують війська і матеріальні засоби.

Роди військ Повітряних Сил ЗСУ:

● Авіація

● Зенітно-ракетні війська

● Радіотехнічні війська

● Спеціальні війська

До складу Повітряних Сил ЗСУ належать такі роди авіації:

● Розвідувальна

● Штурмова

● Бомбардувальна

● Винищувальна

● Транспортна

Третій вид військ - це Військово-Морські Сили (ВМС)

Їх призначення:

● дають відсіч збройній агресії з моря самостійно або у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України і військовими формуваннями;

● стримують, локалізують, нейтралізують збройний конфлікт;

● сприяють Сухопутним військам України на приморському напрямку.

За призначенням Військово-Морські Сили ЗСУ поділяються на:

● основні сили оборони ЗСУ (мають відповідні корабельні, берегові й авіаційні складові);

● морський компонент Об'єднаних сил швидкого реагування.

До окремого роду належать Десантно-штурмові війська (ДШВ).

Їх призначення:

● здійснюють швидке розгортання для прикриття (оборони) окремих напрямків (районів);

● ведуть наступальні (штурмові) дії;

● охоплюють противника з повітря;

● ведуть бойові дії у тилу ворога.

Ще одним родом є Сили Спеціальних Операцій (ССО).

Їх призначення:

● здобувають розвідувальну інформацію за лінією фронту;

● організовують та підтримують рух опору;

● здійснюють військові інформаційно-психологічні операції;

● ведуть боротьбу з тероризмом і піратством;

● захищають життя громадян і об’єкти державної власності за межами України;

● охороняють безпеку морського судноплавства України;

● ведуть міжнародну військову співпрацю.

Наступним родом у складі ЗСУ є Сили Територіальної оборони (ТРО).

Територіальна оборона – це окремий рід сил у складі ЗСУ, підпорядкований Головнокомандувачу ЗСУ. Тобто, це функція держави, а не місцевого самоврядування. Завдання територіальної оборони визначає Закон України "Про основи національного спротиву".

Їх призначення:

● захищають населення, території, довкілля і майно від надзвичайних ситуацій;

● ліквідують наслідки бойових дій;

● готують громадян до національного спротиву;

● охороняють та обороняють важливі об’єкти і комунікації, критично важливі об’єкти інфраструктури;

● відбивають удари сухопутних угруповань противника;

● беруть участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами і незаконними збройними формуваннями;

● забезпечують громадську безпеку й порядок;

● обороняють території до розгортання військ ЗС України;

● забезпечують умови для розгортання військ або їх перегрупування;

● утримують зайняті території, райони, рубежі.

Національна гвардія України у складі Міністерства внутрішніх справ у період воєнного стану переходять до сил оборони.

Її призначення:

● захищають та охороняють життя, права, свободи і законні інтереси громадян, суспільства і держави від протиправних і злочинних посягань;

● охороняють громадський порядок, забезпечують громадську безпеку;

● у взаємодії з правоохоронними органами – забезпечують державну безпеку і захист державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп і злочинних організацій.

Державна прикордонна служба України.

Її призначення:

• охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;

• здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску крізь державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення;

• охорона суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні та нагляд за дотриманням прав і виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій;

• ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності задля забезпечення захисту державного кордону України згідно із законами України "Про розвідувальні органи України" та "Про оперативно-розшукову діяльність";

• участь у боротьбі з організованою злочинністю й протидія незаконній міграції на державному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних районів;

• участь у здійсненні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";

• охорона закордонних дипломатичних установ України;

• узгодження діяльності військових формувань та відповідних правоохоронних органів, пов'язаної із захистом державного кордону України, а також діяльності державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону України або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і розпорядку в пунктах пропуску крізь державний кордон України.

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