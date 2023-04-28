Куда пойти служить: в Military Media Center объяснили структуру и основные задачи Сил обороны Украины

Детали

К основным видам войск Вооруженных Сил Украины относятся: Сухопутные войска, Военно-морские силы, Воздушные силы. К отдельным родам можно отнести: Силы специальных операций, Десантно-штурмовые войска, Силы территориальной обороны.

Первый вид войск - это Сухопутные войска.

Их назначение:



отражают удары сухопутных группировок противника;



удерживают занятые территории, районы, рубежи.



К Сухопутным войскам Украины относятся следующие оперативные командования:



Оперативное командование "Восток"



Оперативное командование “Юг”



Оперативное командование "Север"



Оперативное командование “Запад”



Роды войск Сухопутных войск ВСУ:



Танковые и механизированные войска



Артиллерия, ракетные войска



Армейская авиация



Аэромобильные войска



Второй вид войск - это Воздушные Силы.

Их назначение:



охраняют воздушное пространство государства;



поражают с воздуха объекты противника;



поддерживают с неба свои войска (силы);



осуществляют высадку воздушных десантов;



прикрывают важные государственные объекты, группировки своих войск от воздушного нападения;



ведут воздушную разведку;



транспортируют войска и материальные средства.



Роды войск Воздушных Сил ВСУ:



Авиация



Зенитно-ракетные войска



Радиотехнические войска



Специальные войска



В состав Воздушных Сил ВСУ входят следующие роды авиации:



Разведывательная



Штурмовая



Бомбардировочная



Истребительная



Транспортная



Третий вид войск - это Военно-Морские Силы (ВМС)

Их назначение:



дают отпор вооруженной агрессии с моря самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил Украины и военными формированиями;



сдерживают, локализуют, нейтрализуют вооруженный конфликт;



содействуют Сухопутным войскам Украины на приморском направлении.



По назначению Военно-Морские Силы ВСУ делятся на:



основные силы обороны ВСУ (имеют соответствующие корабельные, береговые и авиационные составляющие);



морской компонент Объединенных сил быстрого реагирования.



К отдельному роду относятся Десантно-штурмовые войска (ДШВ).

Их назначение:



осуществляют быстрое развертывание для прикрытия (обороны) отдельных направлений (районов);



ведут наступательные (штурмовые) действия;



охватывают противника с воздуха;



ведут боевые действия в тылу врага.



Еще одним родом являются Силы Специальных Операций (ССО).

Их назначение:



добывают разведывательную информацию за линией фронта;



организуют и поддерживают движение сопротивления;



осуществляют военные информационно-психологические операции;



ведут борьбу с терроризмом и пиратством;



защищают жизнь граждан и объекты государственной собственности за пределами Украины;



охраняют безопасность морского судоходства Украины;



ведут международное военное сотрудничество.



Следующим родом в составе ВСУ являются Силы Территориальной обороны (ТРО).

Территориальная оборона – это отдельный род сил в составе ВСУ, подчиненный Главнокомандующему ВСУ. То есть, это функция государства, а не местного самоуправления. Задачи территориальной обороны определяет Закон Украины "Об основах национального сопротивления".

Их назначение:



защищают население, территории, окружающую среду и имущество от чрезвычайных ситуаций;



ликвидация последствий боевых действий;



готовят граждан к национальному сопротивлению;



охраняют и обороняют важные объекты и коммуникации, критически важные объекты инфраструктуры;



отражают удары сухопутных группировок противника;



участвуют в борьбе с диверсионно-разведывательными силами и незаконными вооруженными формированиями;



обеспечивают общественную безопасность и порядок;



обороняют территории до развертывания войск ВС Украины;



обеспечивают условия для развертывания войск или их перегруппировки;



удерживают занятые территории, районы, рубежи.



Национальная гвардия Украины в составе Министерства внутренних дел в период военного положения переходят в силы обороны.

Ее назначение:



защищают и охраняют жизнь, права, свободы и законные интересы граждан, общества и государства от противоправных и преступных посягательств;



охраняют общественный порядок, обеспечивают общественную безопасность;



во взаимодействии с правоохранительными органами – обеспечивают государственную безопасность и защиту государственной границы, пресечение террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.



Государственная пограничная служба Украины.

Ее назначение:



охрана государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах с целью недопущения незаконного изменения прохождения его линии, обеспечения соблюдения режима государственной границы и пограничного режима;



осуществление в установленном порядке пограничного контроля и пропуска через государственную границу Украины лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества, а также выявление и пресечение случаев незаконного их перемещения;



охрана суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне и надзор за соблюдением прав и выполнением обязательств в этой зоне других государств, украинских и иностранных юридических и физических лиц, международных организаций;



ведение разведывательной, информационно-аналитической и оперативно-розыскной деятельности для обеспечения защиты государственной границы Украины согласно законам Украины "О разведывательных органах Украины" и "Об оперативно-розыскной деятельности";



участие в борьбе с организованной преступностью и противодействие незаконной миграции на государственной границе Украины и в пределах контролируемых пограничных районов;



участие в осуществлении государственной охраны мест постоянного и временного пребывания Президента Украины и должностных лиц, определенных в Законе Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц";



охрана зарубежных дипломатических учреждений Украины;



согласование деятельности военных формирований и соответствующих правоохранительных органов, связанной с защитой государственной границы Украины, а также деятельности государственных органов, осуществляющих различные виды контроля при пересечении государственной границы Украины или участвуют в обеспечении режима государственной границы, пограничного режима и распорядка в пунктах пропуска через государственную границу Украины.



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