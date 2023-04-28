Куда пойти служить: в Military Media Center объяснили структуру и основные задачи Сил обороны Украины

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Назначение различных родов военных формирований Украины и специфика службы в них отличаются. Military Media Center привел основные сведения для гражданских лиц о структуре и задачах Сил обороны Украины, пишет УНН.

Детали

К основным видам войск Вооруженных Сил Украины относятся: Сухопутные войска, Военно-морские силы, Воздушные силы. К отдельным родам можно отнести: Силы специальных операций, Десантно-штурмовые войска, Силы территориальной обороны.

Первый вид войск - это Сухопутные войска.

Их назначение:

  • отражают удары сухопутных группировок противника;
  • удерживают занятые территории, районы, рубежи.

К Сухопутным войскам Украины относятся следующие оперативные командования:

  • Оперативное командование "Восток"
  • Оперативное командование “Юг”
  • Оперативное командование "Север"
  • Оперативное командование “Запад”

Роды войск Сухопутных войск ВСУ:

  • Танковые и механизированные войска
  • Артиллерия, ракетные войска
  • Армейская авиация
  • Аэромобильные войска

Второй вид войск - это Воздушные Силы.

Их назначение:

  • охраняют воздушное пространство государства;
  • поражают с воздуха объекты противника;
  • поддерживают с неба свои войска (силы);
  • осуществляют высадку воздушных десантов;
  • прикрывают важные государственные объекты, группировки своих войск от воздушного нападения;
  • ведут воздушную разведку;
  • транспортируют войска и материальные средства.

Роды войск Воздушных Сил ВСУ:

  • Авиация
  • Зенитно-ракетные войска
  • Радиотехнические войска
  • Специальные войска

В состав Воздушных Сил ВСУ входят следующие роды авиации:

  • Разведывательная
  • Штурмовая
  • Бомбардировочная
  • Истребительная
  • Транспортная

Третий вид войск - это Военно-Морские Силы (ВМС)

Их назначение:

  • дают отпор вооруженной агрессии с моря самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил Украины и военными формированиями;
  • сдерживают, локализуют, нейтрализуют вооруженный конфликт;
  • содействуют Сухопутным войскам Украины на приморском направлении.

По назначению Военно-Морские Силы ВСУ делятся на:

  • основные силы обороны ВСУ (имеют соответствующие корабельные, береговые и авиационные составляющие);
  • морской компонент Объединенных сил быстрого реагирования.

К отдельному роду относятся Десантно-штурмовые войска (ДШВ).

Их назначение:

  • осуществляют быстрое развертывание для прикрытия (обороны) отдельных направлений (районов);
  • ведут наступательные (штурмовые) действия;
  • охватывают противника с воздуха;
  • ведут боевые действия в тылу врага.

Еще одним родом являются Силы Специальных Операций (ССО).

Их назначение:

  • добывают разведывательную информацию за линией фронта;
  • организуют и поддерживают движение сопротивления;
  • осуществляют военные информационно-психологические операции;
  • ведут борьбу с терроризмом и пиратством;
  • защищают жизнь граждан и объекты государственной собственности за пределами Украины;
  • охраняют безопасность морского судоходства Украины;
  • ведут международное военное сотрудничество.

Следующим родом в составе ВСУ являются Силы Территориальной обороны (ТРО).

Территориальная оборона – это отдельный род сил в составе ВСУ, подчиненный Главнокомандующему ВСУ. То есть, это функция государства, а не местного самоуправления. Задачи территориальной обороны определяет Закон Украины "Об основах национального сопротивления".

Их назначение:

  • защищают население, территории, окружающую среду и имущество от чрезвычайных ситуаций;
  • ликвидация последствий боевых действий;
  • готовят граждан к национальному сопротивлению;
  • охраняют и обороняют важные объекты и коммуникации, критически важные объекты инфраструктуры;
  • отражают удары сухопутных группировок противника;
  • участвуют в борьбе с диверсионно-разведывательными силами и незаконными вооруженными формированиями;
  • обеспечивают общественную безопасность и порядок;
  • обороняют территории до развертывания войск ВС Украины;
  • обеспечивают условия для развертывания войск или их перегруппировки;
  • удерживают занятые территории, районы, рубежи.

Национальная гвардия Украины в составе Министерства внутренних дел в период военного положения переходят в силы обороны.

Ее назначение:

  • защищают и охраняют жизнь, права, свободы и законные интересы граждан, общества и государства от противоправных и преступных посягательств;
  • охраняют общественный порядок, обеспечивают общественную безопасность;
  • во взаимодействии с правоохранительными органами – обеспечивают государственную безопасность и защиту государственной границы, пресечение террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Государственная пограничная служба Украины.

Ее назначение:

  • охрана государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах с целью недопущения незаконного изменения прохождения его линии, обеспечения соблюдения режима государственной границы и пограничного режима;
  • осуществление в установленном порядке пограничного контроля и пропуска через государственную границу Украины лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества, а также выявление и пресечение случаев незаконного их перемещения;
  • охрана суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне и надзор за соблюдением прав и выполнением обязательств в этой зоне других государств, украинских и иностранных юридических и физических лиц, международных организаций;
  • ведение разведывательной, информационно-аналитической и оперативно-розыскной деятельности для обеспечения защиты государственной границы Украины согласно законам Украины "О разведывательных органах Украины" и "Об оперативно-розыскной деятельности";
  • участие в борьбе с организованной преступностью и противодействие незаконной миграции на государственной границе Украины и в пределах контролируемых пограничных районов;
  • участие в осуществлении государственной охраны мест постоянного и временного пребывания Президента Украины и должностных лиц, определенных в Законе Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц";
  • охрана зарубежных дипломатических учреждений Украины;
  • согласование деятельности военных формирований и соответствующих правоохранительных органов, связанной с защитой государственной границы Украины, а также деятельности государственных органов, осуществляющих различные виды контроля при пересечении государственной границы Украины или участвуют в обеспечении режима государственной границы, пограничного режима и распорядка в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

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