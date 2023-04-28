Куда пойти служить: в Military Media Center объяснили структуру и основные задачи Сил обороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Назначение различных родов военных формирований Украины и специфика службы в них отличаются. Military Media Center привел основные сведения для гражданских лиц о структуре и задачах Сил обороны Украины, пишет УНН.
Детали
К основным видам войск Вооруженных Сил Украины относятся: Сухопутные войска, Военно-морские силы, Воздушные силы. К отдельным родам можно отнести: Силы специальных операций, Десантно-штурмовые войска, Силы территориальной обороны.
Первый вид войск - это Сухопутные войска.
Их назначение:
-
- отражают удары сухопутных группировок противника;
-
- удерживают занятые территории, районы, рубежи.
-
К Сухопутным войскам Украины относятся следующие оперативные командования:
-
- Оперативное командование "Восток"
-
- Оперативное командование “Юг”
-
- Оперативное командование "Север"
-
- Оперативное командование “Запад”
-
Роды войск Сухопутных войск ВСУ:
-
- Танковые и механизированные войска
-
- Артиллерия, ракетные войска
-
- Армейская авиация
-
- Аэромобильные войска
-
Второй вид войск - это Воздушные Силы.
Их назначение:
-
- охраняют воздушное пространство государства;
-
- поражают с воздуха объекты противника;
-
- поддерживают с неба свои войска (силы);
-
- осуществляют высадку воздушных десантов;
-
- прикрывают важные государственные объекты, группировки своих войск от воздушного нападения;
-
- ведут воздушную разведку;
-
- транспортируют войска и материальные средства.
-
Роды войск Воздушных Сил ВСУ:
-
- Авиация
-
- Зенитно-ракетные войска
-
- Радиотехнические войска
-
- Специальные войска
-
В состав Воздушных Сил ВСУ входят следующие роды авиации:
-
- Разведывательная
-
- Штурмовая
-
- Бомбардировочная
-
- Истребительная
-
- Транспортная
-
Третий вид войск - это Военно-Морские Силы (ВМС)
Их назначение:
-
- дают отпор вооруженной агрессии с моря самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил Украины и военными формированиями;
-
- сдерживают, локализуют, нейтрализуют вооруженный конфликт;
-
- содействуют Сухопутным войскам Украины на приморском направлении.
-
По назначению Военно-Морские Силы ВСУ делятся на:
-
- основные силы обороны ВСУ (имеют соответствующие корабельные, береговые и авиационные составляющие);
-
- морской компонент Объединенных сил быстрого реагирования.
-
К отдельному роду относятся Десантно-штурмовые войска (ДШВ).
Их назначение:
-
- осуществляют быстрое развертывание для прикрытия (обороны) отдельных направлений (районов);
-
- ведут наступательные (штурмовые) действия;
-
- охватывают противника с воздуха;
-
- ведут боевые действия в тылу врага.
-
Еще одним родом являются Силы Специальных Операций (ССО).
Их назначение:
-
- добывают разведывательную информацию за линией фронта;
-
- организуют и поддерживают движение сопротивления;
-
- осуществляют военные информационно-психологические операции;
-
- ведут борьбу с терроризмом и пиратством;
-
- защищают жизнь граждан и объекты государственной собственности за пределами Украины;
-
- охраняют безопасность морского судоходства Украины;
-
- ведут международное военное сотрудничество.
-
Следующим родом в составе ВСУ являются Силы Территориальной обороны (ТРО).
Территориальная оборона – это отдельный род сил в составе ВСУ, подчиненный Главнокомандующему ВСУ. То есть, это функция государства, а не местного самоуправления. Задачи территориальной обороны определяет Закон Украины "Об основах национального сопротивления".
Их назначение:
-
- защищают население, территории, окружающую среду и имущество от чрезвычайных ситуаций;
-
- ликвидация последствий боевых действий;
-
- готовят граждан к национальному сопротивлению;
-
- охраняют и обороняют важные объекты и коммуникации, критически важные объекты инфраструктуры;
-
- отражают удары сухопутных группировок противника;
-
- участвуют в борьбе с диверсионно-разведывательными силами и незаконными вооруженными формированиями;
-
- обеспечивают общественную безопасность и порядок;
-
- обороняют территории до развертывания войск ВС Украины;
-
- обеспечивают условия для развертывания войск или их перегруппировки;
-
- удерживают занятые территории, районы, рубежи.
-
Национальная гвардия Украины в составе Министерства внутренних дел в период военного положения переходят в силы обороны.
Ее назначение:
-
- защищают и охраняют жизнь, права, свободы и законные интересы граждан, общества и государства от противоправных и преступных посягательств;
-
- охраняют общественный порядок, обеспечивают общественную безопасность;
-
- во взаимодействии с правоохранительными органами – обеспечивают государственную безопасность и защиту государственной границы, пресечение террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.
-
Государственная пограничная служба Украины.
Ее назначение:
-
- охрана государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах с целью недопущения незаконного изменения прохождения его линии, обеспечения соблюдения режима государственной границы и пограничного режима;
-
- осуществление в установленном порядке пограничного контроля и пропуска через государственную границу Украины лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества, а также выявление и пресечение случаев незаконного их перемещения;
-
- охрана суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне и надзор за соблюдением прав и выполнением обязательств в этой зоне других государств, украинских и иностранных юридических и физических лиц, международных организаций;
-
- ведение разведывательной, информационно-аналитической и оперативно-розыскной деятельности для обеспечения защиты государственной границы Украины согласно законам Украины "О разведывательных органах Украины" и "Об оперативно-розыскной деятельности";
-
- участие в борьбе с организованной преступностью и противодействие незаконной миграции на государственной границе Украины и в пределах контролируемых пограничных районов;
-
- участие в осуществлении государственной охраны мест постоянного и временного пребывания Президента Украины и должностных лиц, определенных в Законе Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц";
-
- охрана зарубежных дипломатических учреждений Украины;
-
- согласование деятельности военных формирований и соответствующих правоохранительных органов, связанной с защитой государственной границы Украины, а также деятельности государственных органов, осуществляющих различные виды контроля при пересечении государственной границы Украины или участвуют в обеспечении режима государственной границы, пограничного режима и распорядка в пунктах пропуска через государственную границу Украины.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Гвардия наступления» на Донбассе помогла ВСУ уничтожить наблюдательный пункт и схрон боеприпасов врага