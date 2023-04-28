Резников: Президент рекомендовал Залужному отправлять военкомов из тыла на фронт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский рекомендовал Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному отправлять военкомов из центров комплектаций на фронт, а на их места ставить военнослужащих, получивших ранения. Об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Алексей Резников, передает корреспондент УНН.
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«Есть одна из простых рекомендаций Президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главнокомандующему Валерию Залужному - подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят в центрах комплектаций, отправлять как военнослужащих на линию фронта. А на их место направлять военнослужащих, получивших ранения, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей», - сказал Резников.
Детали
Он отметил, что центрами комплектования и социальной поддержки занимается недавно назначенный первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.
«Он этим занимается системно. Реформа центров комплектации давно уже назрела. Поэтому мы вместе с Министерством цифровой трансформации развиваем проект “Оберіг”», - сказал Резников.
Министр уточнил, что проект предусматривает оцифровку всех документов, которые накопились: многие документы будут подтягиваться автоматически, например, о бракосочетании.
«Если вы женились и не сообщили об этом как военнообязанный в центр комплектации, то вы нарушитель закона. Я думаю, что 90% ребят нарушители закона. Система очень простая - Минюст данные дал, и все будет подтягиваться автоматически», - пояснил Резников, добавив, что таким образом будет уменьшена нагрузка на центры комплектования и решится кадровое решение.
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