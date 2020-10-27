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Резніков пояснив, чому переселенцям раніше не давали права голосувати на місцевих виборах

Резніков пояснив, чому переселенцям раніше не давали права голосувати на місцевих виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В цьому році вперше за шість років війни на Донбасі переселенці отримали право проголосувати на місцевих виборах. Про це розповів віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає УНН.

“Вперше за шість років війни, яка відбувається з 2014 року, громадяни України, які є внутрішньо переміщеними особами, отримали право голосу на місцевих виборах. Раніше цього права у них не було... У 2015 році вони не мали можливості голосувати на місцевих виборах, тому що було очікування, що вони повернуться назад і будуть голосувати в Горлівці, Донецьку або Луганську”, — сказав Резніков.

Він не зміг назвати кількість переселенців, які забезпечені житлом в Україні від держави, проте пояснив, чому переселенцям не давали можливості голосувати на місцевих виборах.

“Я шість місяців займаюся тим, що відбувалося шість років. Знаєте чому? Тому що ніхто чесно не казав, що ця війна триватиме невідомо скільки, тому що ми всі чекали, що вона завершиться у 2015 році. Тому внутрішньо переміщені особи не отримували право голосувати на місцевих виборах, тому що вважалося, якщо їм дати право голосувати в Боярці, Фастові чи в Ірпіні — вони ніколи не повернуться на окуповані території і не будуть там потім заселятися. Вот яка була державна політика”, — розповів глава Мінреінтеграції.

Як повідомляв УНН, за даними Мінреінтеграції України, півмільйона переселенців повернулись на окуповані території.

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