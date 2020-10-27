Резников объяснил, почему переселенцам раньше не давали права голосовать на местных выборах

“Впервые за шесть лет войны, идущей с 2014 года, граждане Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, получили право голоса на местных выборах. Ранее этого права у них не было... В 2015 году они не имели возможности голосовать на местных выборах, потому что было ожидание, что они вернутся назад и будут голосовать в Горловке, Донецке или Луганске”, — сказал Резников.

Он не смог назвать количество переселенцев, которые обеспечены жильем в Украине от государства, однако пояснил, почему переселенцам не давали возможности голосовать на местных выборах.

“Я шесть месяцев занимаюсь тем, что происходило шесть лет. Знаете почему? Потому что никто честно не говорил, что эта война продлится неизвестно сколько, потому что мы все ждали, что она завершится в 2015 году. Поэтому внутренне перемещенные лица не получали право голосовать на местных выборах, так как считалось, если им дать право голосовать в Боярке, Фастове или в Ирпене — они никогда не вернутся на оккупированные территории и не будут там потом заселяться. Вот такая была государственная политика”, — рассказал министр.

Как сообщал УНН, по данным Минреинтеграции Украины, полмиллиона переселенцев вернулись на оккупированные территории.