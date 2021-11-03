Резніков повідомив свою подальшу долю в рамках ТКГ

Цитата

“У тристоронній контактній групі я думаю що, напевно, вже не буду приймати участь у якості члена делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук, є заступник (голови) делегації Олександр Мережко, вони будуть продовжувати. Але рішення по формуванню оновленого складу делегації приймає Президент”, — сказав Резніков.

Деталі

Раніше сьогодні Олексій резніков був звільнений з посади віце-прем’єр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У понеділок “слуги народу” на засіданні фракції підтримали рішення призначити його міністром оборони.

Довідка

Резніков з вересня 2019 року був представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. 4 березня 2020 року його було призначено на посаду Віце-прем‘єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Олексій Резніков — український правник, був заступником голови Київської міської державної адміністрації з квітня 2016 року по вересень 2018 року, адвокат, Заслужений юрист України.