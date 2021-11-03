Резников сообщил о своей дальнейшей судьбе в рамках ТКГ

Цитата

“В трехсторонней контактной группе я думаю, что, наверное, уже не буду принимать участие в качестве члена делегации. Есть глава делегации Леонид Кравчук, есть заместитель (главы) делегации Александр Мережко, они будут продолжать. Но решение по формированию обновленного состава делегации принимает Президент”, — сказал Резников.

Детали

Ранее сегодня Алексей Резников был уволен с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В понедельник “слуги народа” на заседании фракции поддержали решение назначить его министром обороны.

Справка

Резников с сентября 2019 года являлся представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. 4 марта 2020 года он был назначен на должность вице-премьер-министра Украины — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Алексей Резников — украинский юрист, был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года, адвокат, Заслуженный юрист Украины.